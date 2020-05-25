Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией коронавируса.

«Реджеп Тайип Эрдоган 24 июня позвонил Ильхаму Алиеву. Эрдоган поздравил Алиева и азербайджанский народ с праздником Рамазан. В свою очередь Ильхам Алиев также поздравил президента и народ Турции с праздником», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств обсудили борьбу с пандемией коронавируса и выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии азербайджано-турецких отношений.

Minval.az