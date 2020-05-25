Группа из 40 бельгийских граждан подала первый в королевстве иск против государства, МВД и лично главы ведомства Питера Де Крема за ограничение личных свобод и прав во время карантина. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По мнению активистов, власти страны «скопировали предпринятые Китаем меры без учета европейских норм прав человека».

По словам адвоката истцов, «коммунистический карантин неприемлем в Бельгии, было необходимо провести анализ этих мер с точки зрения прав человека».

При этом телеканал не объясняет, почему главным ответчиком является Де Крем, хотя ограничительные меры вводились решением национального Совета безопасности Бельгии.

МВД Бельгии сообщило, что ничего не знает о данном иске, но признает право граждан защищать свои права в суде.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бельгии число случаев заражения коронавирусом составило 57 092, из них 9 280 человек скончались.

Население страны составляет 11,5 миллиона человек, тесты на коронавирус проводятся только среди инфицированных с острыми симптомами заболевания.

Minval.az