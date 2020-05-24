Боль Азербайджана – это горе Турции, а радость Баку — это и радость Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире регионального телеканала Alanya Dim TV.

По его словам, Турция всегда придавала особое значение связям с Азербайджаном, а отношения двух стран строятся на принципе «Одна нация — два государства».

Чавушоглу отметил, что две братские страны успешно взаимодействуют по всем направлениям, наглядным свидетельством чему являются многочисленные проекты в транспортной и энергетической сферах.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара всегда старалась поддержать братский народ Азербайджана, и так будет впредь.

«Анкара защищает интересы Азербайджана на платформах, где не представлен Баку. Такую же позицию занимает азербайджанская сторона», — сказал Чавушоглу.

Minval.az