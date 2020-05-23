24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами возможны дожди.

Будет дуть сильный северо-западный ветер, ночью и утром местами будет туман.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем 17-19, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах интенсивные, град. Ночью и утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az