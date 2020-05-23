Мэр города Майами-Дейд штата Флорида (США) Карлос Хименес подписал декларацию в связи с объявлением 28 мая 2020 года «Днем Азербайджанской Республики».

В посольстве Азербайджана в США заявили, что в документе отмечено, что более 46 миллионов азербайджанцев, проживающих во всем мире, празднуют 28 мая как День независимости Азербайджана, напоминая о вкладе своих предков в распространение демократии, подчеркнута роль Азербайджано-американской культурной ассоциации, созданной для пропаганды этой республики 26 октября 2006 года.

Далее в документе отмечено, что Азербайджанская Республика является одним из первых государств, в которых было введено универсальное право голосования, она была признана другими демократическими странами, в том числе и США.

Подчеркнуто, что это событие является и почетной возможностью для округа Майами-Дейд отметить отношения между США и Азербайджаном.

В декларации содержится призыв к жителям города Майами-Дейд отметить этот праздник 28 мая 2020 года.

Minval.az