Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей, американская Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве», — цитирует агентство заявление компании.

Поясняется, что пандемия привела к резкому снижению выручки и сокращению бронирований. При этом в компании заверили, что, несмотря на реорганизацию, все офисы и площадки продолжают обслуживать клиентов.

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