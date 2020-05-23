Германия не признает т.н. «Республику Арцах». Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования.

Об этом заявило МИД Германии в своем ответе на официальный запрос азербайджанской стороны, передает АзерТадж.

«Согласно параграфу 132 Уголовного Кодекса ФРГ, использование титулов или же зарубежных должностных или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, является уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства».

Тем самым, официальный Берлин открыто заявил о незаконной деятельности так называемого «постоянного представительства Республики Арцах в ФРГ».

МИД этой страны также добавил следующее пояснение, относящееся теперь уже лично к самозванцу Арутюну Григоряну, представляющемуся в Германии в качестве чуть ли не «посла Арцаха в ФРГ».

«В связи с этим МИД ФРГ в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры», — говорится в документе внешнеполитического ведомства страны.

Кроме того, вебсайт arzach.de, созданный Арменией от имени ее марионеточного режима в оккупированном Карабахе, закрыт. Решение было принято властями Германии после настоятельных обращений азербайджанцев, указывавших на царящую на страницах этого сайта пропаганду сепаратизма, оккупации и недопущения возвращения мирных жителей в свои дома. На сайте, открытом в немецком домене, армянские власти пытались также завлечь наивных немецких туристов на оккупированные территории Азербайджана.

Удален также профиль т.н. «посла Республики Арцах в ФРГ» Арутюна Григоряна в Фейсбуке. Сообщается, что на днях был закрыт также офис «Европейского центра арцахских исследований», действующий в Берлине.

Minval.az