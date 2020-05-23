В Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 330 890, в результате чего страна обогнала по этому показателю Россию (326 448) и стала второй после США (1 600 782). Об этом свидетельствуют показатели бразильского Минздрава на вечер 22 мая, а также данные университета Джонса Хопкинса.

Так, за минувшие сутки зарегистрирован новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 − 20 803. Число летальных исходов заболевания выросло на 1 001 до 21 048.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, где проживают свыше 21 миллиона человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тысячи инфицированных и более 5,7 тысячи умерших.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

Minval.az