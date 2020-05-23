Турецкий Минздрав в ходе видеоконференции с главой Роспотребнадзора Анной Поповой заинтересовался российской вакциной от коронавируса и выразил готовность поучаствовать в ее разработке, сообщает в пятницу Роспотребнадзор.

«Турецкой стороной выражена готовность к совместной работе по разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим достигнута договоренность о проведении консультаций между российскими и турецкими учеными и экспертами для обмена знаниями по данной теме», — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает «Интерфакс».

Отмечается, что конференция состоялась ранее в пятницу, с турецкой стороны в нем принимал участие замминистра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше. Попова рассказала коллеге, что вакцины, в частности, разрабатывает подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор», и шесть прототипов включены в перечень кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Турецкая сторона на встрече рассказала о мерах по недопущению распространения Covid-19 в отелях.

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