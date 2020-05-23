Армия признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии развивает успешное наступление к югу от столицы Триполи.

Незаконные вооруженные формирования, возглавляемые Халифой Хафтаром, покидают занимаемые позиции в районах Селахаддин и аль-Мешру, пишет Anadolu.

В пятницу правительственные силы освободили от наемников ряд стратегически важных точек в двух направлениях к югу от столицы.

18 мая силы ПНС зачистили от наемников Хафтара авиабазу «Ватийе» на западе Ливии, которая долгие годы использовалась в качестве плацдарма для ударов по столице.

Minval.az