Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне. Об этом 22 мая сообщает Mirror.

Водитель такси выполнял заказ в районе Стратфорд, но пассажир отказался платить за проезд и плюнул в водителя, покидая салон автомобиля. При этом пассажир сказал, что он заражён коронавирусом, и теперь водитель тоже заразится.

61-летний водитель такси был госпитализирован через несколько дней с выявленным заражением коронавирусной инфекцией. Спустя три недели, проведённые в больнице, мужчина скончался.

Родные и близкие таксиста организовали сбор средств на его похороны. Им удалось собрать вдвое больше, чем они рассчитывали.

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