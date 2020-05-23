Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Заявка размещена на сайте grants.gov (эту платформу для объявления конкурсов используют правительственные учреждения, в частности, Минюст США).

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс, отмечает РБК. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать организации с опытом «в противодействии российской дезинформации». Проходить конкурс будет только в один этап.

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