В Азербайджане выявлено еще 106 случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились, 2 человека умерли.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Азербайджане выявлено еще 106 случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились, 2 человека умерли.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
Дата: 2020/05/22 17:05
Раздел: Азербайджан, Важно
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