Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призвал армянских чиновников служить примером для граждан: соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Об этом он заявил на онлайн- заседании Общественного совета Армении, комментируя скандальное фото с банкета после «инаугурации» нового лидера карабахских сепаратистов.

Накануне в сети появилось фото, на котором премьер-министр страны-агрессора Никол Пашинян вместе с членами правительства Армении принимает участие в банкете в оккупированном Карабахе без масок и соблюдения социальной дистанции. Фотография вызвала большую шумиху в армянском сегменте соцсетей, люди справедливо отмечали, что с учетом темпов распространения коронавируса такое поведение со стороны высокопоставленных чиновников, мягко говоря, недопустимо и достойно порицания, отмечает иреванский Sputnik.

С 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня.

«Везде и все должны соблюдать социальную дистанцию. Мы все должны быть примером. Все — без исключения», — отметил Торосян.

По данным на 22 мая, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 5928. Умерли от осложнений коронавируса 74 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам — 28 (плюс 1 за истекшие сутки). Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2874. На лечении находятся 2952 человека.

Minval.az