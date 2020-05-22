Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, в письме выражает уверенность в дальнейшем наращивании двустороннего стратегического партнерства.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления. Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отмечается в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Путин подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства, конструктивного сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности. Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики благополучия и процветания», — подчеркивает президент РФ.

Minval.az