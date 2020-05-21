Наша задача как сопредседателя МГ ОБСЕ заключается в поддержке усилий по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети «Facebook» 21 мая заявила Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси, отвечая на вопрос о том, что разделяют ли США заявление главы МИД России Сергея Лаврова по урегулированию карабахского конфликта, передает издание News.am.

Ранее российский министр сделал заявление о поэтапном варианте урегулирования.

«Россия является одной из трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, и мы пытаемся осуществлять нашу работу конструктивными методами. Хочу отметить, что Вашингтон активно вовлечен в работы в качестве страны-сопредседателя МГ ОБСЕ. Мы остаемся приверженными усилиям, направленным на мирное урегулирование этого затяжного конфликта»,- отметила она.

Посол заметила, что в условиях пандемии в рамках ОБСЕ продолжаются консультации, в том числе с вовлечением сторон в виртуальном формате.

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