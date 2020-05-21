Гражданин Азербайджана Идрис Тахмазов, ожидавший возвращения на родину, скончался на границе двух стран в Дагестане.
52-летний Тахмазов умер от цирроза печени. Его тело отправлено в Азербайджан.
Гражданин Азербайджана Идрис Тахмазов, ожидавший возвращения на родину, скончался на границе двух стран в Дагестане.
52-летний Тахмазов умер от цирроза печени. Его тело отправлено в Азербайджан.
Дата: 2020/05/21 16:04
Раздел: Новость
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