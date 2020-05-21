Рустам Усубов уволен с поста первого заместителя Генпрокурора Азербайджана.
Распоряжением президента Эльчин Мамедов назначен первым заместителем Генерального прокурора. До этого первым заместителем Генерального прокурора был Рустам Усубов.
Другими заместителями Генерального прокурора назначены Эльмар Джамалов и Назим Раджабов. Н.Раджабов также будет исполнять обязанности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.
Отметим, что до этих назначений Эльчин Мамедов занимал должность прокурора города Лянкяран, Эльмар Джамалов – должность прокурора города Мингячевир. Н.Раджабов занимал должность начальника Управления кадров Генеральной прокуратуры.
Р.Усубов занимал должность первого заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики с 12 августа 2005 года.