В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились, два человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1963 и 1966 г.р., оказались положительными, они скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен 3631 факт заражения коронавирусной инфекцией. 2253 человека вылечились, 43 человека умерли, 1335 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 46 из них оценивается как тяжелое, 64 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 245.609 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az