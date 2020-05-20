В некоторых средствах массовой информации в среду появилась информация о том, что в отношении полковника Государственной пограничной службы Арифа Джафар оглу Абдуллаева Бакинским военным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В связи с этим Генпрокуратура заявляет, что Ариф Джафар оглу Абдуллаев не является офицером Государственной пограничной службы, но был арестован судом на основании представления следственного органа, привлекаясь в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре о незаконных действиях должностных лиц ГПС.

С целью недопущения в будущем распространения информации, которая не соответствует действительности, просьба к представителям средств массовой информации перед публикацией данных уточнять достоверность информации с пресс-службой правоохранительных органов, в том числе Генеральной прокуратуры.

По данному уголовному делу общественности в ближайшее время будет предоставлена подробная информация.

Minval.az