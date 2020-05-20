Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Офиса президента Украины, заявил, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков является «мощным министром».

Глава государства также отметил, что Аваков должен довести до конца дело об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

«Арсен Борисович Аваков – не мой кум, не мой близкий товарищ. Напротив, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, что да… Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны», – подчеркнул Зеленский.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле.

Minval.az