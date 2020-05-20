Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая не исключил, что будет баллотироваться на второй срок, передает Gordonua.

«[Буду ли еще баллотироваться?] Подумаю», – сказал Зеленский.

По мнению главы украинского государства, если у действующего президента рейтинг 10% или 15% в начале предвыборной кампании, то он «не имеет права идти в президенты».

«Просто не имеет права. Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил. Вижу, что работа сложная, никто «спасибо» не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины – я смогу про это думать. Буду думать», – отметил президент Украины.

Он считает, что одного срока, чтобы реализовать все обещанное, не хватит.

«Что касается вопроса, успею ли [все реализовать за один президентский срок]… Я обещал один список [реформ, строительства и так далее], но сейчас, когда мы уже работаем, этот список пополняется. Потому и говорю: на весь список одного [президентского] срока недостаточно», – сказал президент.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. «Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени», – сказал он в сентябре 2019 года.

В мае 2020 года первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. «Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции…» – сказал он.

Согласно опросу, который 12–13 мая провела Социологическая группа «Рейтинг», если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы Зеленский. В первом туре его поддержало бы 39,3% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, во втором – 74–75%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

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