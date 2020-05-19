Азербайджан оказал различную помощь 13 странам, столкнувшимся с проблемами при пандемии коронавируса COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.

«В эти тяжелые дни все должны помогать друг другу. Мы оказали различную помощь 13 странам, которые испытывали проблемы из-за пандемии. Они обратились к нам за помощью. Мы отправили дезинфицирующие средства, защитные предметы и многое другое. Считаю, что мы поступили правильно», — сказал президент, добавив, что Азербайджан также выделил помощь трем международным организациям.

Minval.az