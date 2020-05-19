Телефонные переговоры глав государств вошли в дипломатическую практику еще за десятилетия до того, как коронавирус перевел саммиты в формат видеоконференций. Российско-азербайджанский трек — не исключение. 18 мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и его российского коллеги Владимира Путина. Как сообщает официальный сайт Президента АР, главы государств в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также, подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех направлениях, обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период. Многие эксперты сходятся во мнении, что президенты, судя по многим косвенным признакам, обсуждали вопрос остающихся в Дагестане граждан Азербайджана, которые на фоне призывов МИД нашей страны находиться там, где они находятся, зарегистрироваться на соответствующем сайте и ждать своего «окна» для возвращения, предпочли двигаться к границе своим ходом и уперлись в закрытые КПП.

Однако нельзя не обратить внимания: телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялся как раз в тот день, когда в Азербайджане, включая и Нахчыванскую АР, стартовали масштабные военные учения, те самые, которые еще на стадии анонса изрядно напугали иреванскую верхушку.

Теперь же оснований для «перепуга» у Иревана поприбавилось. Азербайджан, напомним, отрабатывает на учениях классический военный прием — «клещи». В учениях задействованы такие современные системы оружия, как «Полонез» и ЛОРА — кадры их выезда на учения распространила пресс-служба Минобороны Азербайджана. И если в день старта этих учений президенты Азербайджана и России беседуют по телефону — после такого совпадения, которое не очень похоже на совпадение, самое время озвучить весьма интригующие вопросы: обсуждались ли в ходе телефонного разговора глав государств эти самые учения в частности и «военная обстановка» в Карабахе вообще? И если уж быть до конца откровенными, получил ли Азербайджан от России какие-то политические гарантии на случай военного решения конфликта? Будем реалистами: в этом случае России совершенно не обязательно вмешиваться в конфликт на стороне Азербайджана — достаточно просто не вмешаться на стороне Армении. Тем более что Карабах, где развернется военная «зачистка» — за пределами международно признанной территории Армении.

Наконец, все это происходит на фоне весьма показательного развития событий в «треугольнике» Баку-Москва-Иреван. Напомним: накануне Дня Победы 9 мая президент Азербайджана дал интервью телекомпании «Мир» и агентству ТАСС. С Ильхамом Алиевым беседовал Михаил Гусман, но вряд ли он мог решиться на такое против воли и без соответствующей «отмашки» собственного, уже российского, начальства. А вот у Армении, точнее, у Никола Пашиняна отношения с РФ натянулись до предела. Сначала «форпост» под его началом принялся демонстрировать РФ мелкое неповиновение (на крупное нет ни сил, ни решимости, ни денег), требовать новых цен на газ, устраивать судебные процессы против «карабахцев», включая действующего на тот момент генсека ОДКБ…

Теперь РФ, судя по всему, отвечает, по крайней мере на информационном фронте. Появление в РосСМИ российского же «архивного слива», согласно которому, дед Пашиняна служил в «Армянском легионе» вермахта, многие расценили как «предупреждение» или даже «черную метку». Именно российские спецслужбы, уверены многие в Иреване, «слили» и информацию о соучастии «ближнего круга» Пашиняна в контрабандных операциях. Не состоялся — беспрецедентный случай! — телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна накануне 9 мая, что тем более представляет собой месседж. И если на этом фоне в день старта масштабных учений, на которых Азербайджан отрабатывает, как будет «брать в клещи» Армению и какие из своих оружейных «вкусняшек» в этом задействует, Ильхам Алиев и Владимир Путин беседуют по телефону, но вот выступать с заявлениями, которые «успокоили» бы Армению, РФ не спешит — Иревану есть чего испугаться.

И словно в насмешку, вся эта «многоходовка» разворачивается как раз в то время, когда в Армении затеяли «парламентское расследование» вспышки боевых действий в апреле 2016 года. Причем с явным стремлением обвинить во всем Россию. Пропашиняновские СМИ на все лады тасуют выражения вроде «сговор Москвы и Баку», параллели с советско-турецкими договорами 1920-1921 годов и грозятся допросить по видеосвязи тогдашнего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, который, по задумке, должен пролить свет именно на «московскую» составляющую вопроса.

А теперь, как показывает телефонный звонок Путина Ильхаму Алиеву, армянским политикам самое время задуматься о риске повторения «апрельского сценария», но уже в куда больших масштабах. Просто потому, что новая военная операция Азербайджана в Карабахе уже вряд ли будет «точечной».

Так что основания для иреванского «перепуга» нарастают куда быстрее, чем число заразившихся коронавирусом.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az