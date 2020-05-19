Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал реакцию общественности и политиков на его интервью с Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, разыскиваемым Украиной и Нидерландами. Событие вызвало определенный резонанс в украинском обществе — несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто. И никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», − отметил Гордон.

По его словам, флешки с материалами интервью находятся в Гааге, а «показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе».

Гордон добавил, что ожидает извинений от пятого президента Петра Порошенко, соратников бывшего главы государства, а также журналистов и людей, которые «клеймили его позором».

«Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе», − указал журналист.

«Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая «прокурор» Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине. Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и, вне всякого сомнения, эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями», — прокомментировал интервью Гордону замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он не исключил возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права — военных преступлений и преступлений против человечности.

Речь, в том числе, идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны Российской Федерации.

«Без сомнения, это ценная для расследования информация», — добавил Мамедов.

Minval.az