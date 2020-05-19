На фоне стартовавших в Азербайджане масштабных военных учений иностранные аналитические центры рассказывают о возросшей боевой мощи Вооруженных сил нашей страны и новых образцах оружия.

Как сообщает Minval.az, сайт американского аналитического центра Jamestown Foundation отмечает, что Азербайджан проявляет особое внимание укреплению обороноспособности Нахчыванской Автономной Республики, усилив оснащение современным оружием и боеприпасами, в том числе реактивными системами залпового огня.

«На официальном канале YouTube Министерства обороны Азербайджана размещен видеоролик, демонстрирующий турецкие ракеты-носители многократного запуска (РСЗО), размещенные в стратегическом западном эсклаве. Из этого оружия 300-миллиметровый TRG-300 Kaplan (Tiger) заслуживает особого внимания, особенно в свете деликатного регионального военного баланса между Арменией и Азербайджаном» — отмечают эксперты фонда.

По их словам, произведенный Roketsan, TRG-300 Tiger является последним вариантом турецкой MLRS класса 300 миллиметров. Он запускает довольно точную ракету с вероятностью круговой ошибки (CEP) менее десяти метров — благодаря функциям навигации, поддерживаемым системой глобального позиционирования (GPS) и системой инерциальной навигации (INS). С конфигурацией боеголовки в 105 килограммов ракеты Tiger имеют радиус действия до 120 километров и эффективный радиус около 70 метров, более тяжелая 190-килограммовая боеголовка (Блок-2) имеет дальность действия в 90 километров и эффективный радиус около 80 метров, что уже позволяет говорить о подавляющей огневой мощи. Обе конфигурации боеголовок допускают вариации с высокой взрывоопасностью и со стальными шариками. Такое оружие может наносить удары по концентрации войск противника, по особо важным целям, включая штабы, радарные станции, а также артиллерийские и ракетные системы.

Установки Tiger были успешно испытаны Турцией в Сирии, отмечают американские эксперты.

Minval.az