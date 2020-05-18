В ближайшем будущем в Азербайджане откроются пляжи.
Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.
При этом он отметил, что на пляжах нужно будет соблюдать социальную дистанцию и другие требования.
Создана комиссия по пляжам, разработаны правила».
Кроме того, Э.Азизов отметил, что, возможно, на некоторых пляжах возникнет плотность посетителей и потому в данный момент тщательно обдумывается электронная система оповещений. Гражданин перед тем как выйти из дома, может заказать место посредством электронной системы».