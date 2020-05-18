В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 40, скончался один человек.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 40, скончался один человек.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
Дата: 2020/05/18 17:16
Раздел: Новость
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