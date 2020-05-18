Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении опубликовал данные о числе зараженных коронавирусом Covid-19 в республике по состоянию на 18 апреля.

Согласно результатам проведенных тестов, в Армении зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусом, за последние сутки один пациент — 84-летний мужчина, у которого имелось сопутствующее хроническое заболевание, скончался.

Общее число инфицированных в Армении составило 4823 зарегистрированных случая, из которых 2019 пациентов выздоровели, 61 — скончался. В настоящее время 2718 пациентов получают лечение. Всего было проведено 41850 тестов.

Minval.az