Американская рок-группа Pearl Jam выпустила клип на песню Retrograde, в котором появилась 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Об этом пишет Variety.

Ролик снят австралийским режиссером Джошем Уэйкли и совмещает анимацию с живой съемкой, обработанной в стиле картин импрессионистов.

“По сюжету главный герой приходит к гадалке, которая показывает ему будущее всей планеты, и оно не радостно”- сообщает издание.

В хрустальном шаре герой видит последствия глобального потепления: города по всему миру уходят под воду, волны накрывают Лондонский мост, небоскребы Нью-Йорка и Эйфелеву башню, ледники тают, а Австралия полыхает в пожарах.

К середине клипа гадалка, которая до этого скрывалась в темноте, показывает свое лицо — ею оказывается Грета Тунберг, а участники Pearl Jam появляются на картах Таро, которые гадалка раскладывает на столе перед главным героем.

Активистка не участвовала в съемках клипа, которые начались еще в середине марта. Ее лицо вырезали из уже существующих видео и наложили на лицо другой актрисы. Однако, как пишет издание, она посмотрела клип, и он ей понравился.

Minval.az