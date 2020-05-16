Восстановление мирового авиасообщения начнется в июне. Об этом заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта, бывший гендиректор AirFrance Александр де Жюньяк, передает France Inter.

По его словам, подготовлена программа для всего мира, но в отношении Европы есть план по возрождению авиационного сектора. Так, в июне в Европе разрешат внутренние рейсы между отдельными странами ЕС, потом планируется открыть континентальные рынки: в Европе, в Северной Америке, в Азиатско-Тихоокеанском районе. А уже в четвертом квартале будут открываться межконтинентальные рейсы, добавил де Жюньяк.

Он не исключил, что с июня можно будет путешествовать на самолетах во Франции, а в июле—августе в Европе в сокращенном режиме полетов и с ограниченным числом направлений.

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