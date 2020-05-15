Все страны мира вместо жесткого карантинного режима начали учить людей привыкать к жизни в условиях коронавируса».

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в течение ближайшего года получение вакцины не ожидается.

«Нет лекарств, чтобы вывести вирус из организма. Все факторы дают основание говорить о том, что мы должны привыкнуть жить в рамках правил», — отметил он.

По его словам, карантинный режим в Азербайджане продлится до конца этого года.

«Возможно, мы выйдем из особого карантинного режима. Достаточно ресурсов, медицинских возможностей наших учреждений для своевременного выявления и лечения пациентов. Но насколько вырастет этот груз, будет зависеть от социальной ответственности наших граждан», — резюмировал Байрамлы.

Minval.az