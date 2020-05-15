В тюрьмах Азербайджана коронавирусом заразились еще 13 человек, общее число инфицированных в тюрьмах достигло 46.
Об этом на брифинге Оперштаба сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
В тюрьмах Азербайджана коронавирусом заразились еще 13 человек, общее число инфицированных в тюрьмах достигло 46.
Об этом на брифинге Оперштаба сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Дата: 2020/05/15 17:52
Раздел: Азербайджан
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