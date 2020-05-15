«Если обратим внимание на статистику недель, увидим, что 4-10 мая было отмечено 580 случаев заражения. На этой неделе – 480, и до конца недели число увеличится».

Об этом на брифинге Оперштаба сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Это, по его словам, говорит об угрозе второй волны заражений в стране.

«Сейчас мы на пороге второй волны. Рост или снижение случаев заболевания в предстоящий период зависит от нашей ответственности. Увеличение числа случаев активного заражения зафиксировано до 13 апреля, уменьшение — до 27 апреля. Случаи активного заражения стабилизировались в период с 27 апреля по 2 мая. Со 2 мая по сегодняшний день наблюдается стабильный рост заражений. С начала мая число подтвержденных случаев заражения стремительно возросло, и это связано с снятием ограничений», — отметил Байрамлы.

Minval.az