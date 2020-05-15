Власти Италии задумали ослабить карантин и разрешить свободно перемещаться внутри страны с 3 июня. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает агентство Reuters.

В отдельных регионах запрет на перемещения планируют снять уже 18 мая, а 3 июня откроются внутренние поездки между разными регионами. С 4 мая в стране работают заводы, а магазинам разрешили открыться с понедельника, 18 мая.

Работу на предприятиях будет разрешено продолжать только при соблюдении требований безопасности — за этим будут следить надзорные органы. Местным властям, в частности мэрам городов, разрешат вводить ограничения заново, если граждане не будут соблюдать социальное дистанцирование.

Италия одной из первых запретила своим гражданам свободно перемещаться. За время эпидемии в стране скончались более 31,3 тысячи человек — по этому показателю ее перегоняют только США. По числу заболевших Италия на пятом месте после США, России, Испании и Британии — там зафиксировано 223,6 тысячи случаев заражения.

Minval.az