В Армении новый приступ паники. На сей раз толчком послужило сообщение, что в Азербайджане с 18 по 22 мая пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской Армии. В них, как сообщается на сайте Минобороны, примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Причем официально объявлено, что замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомба-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Одновременно стартуют масштабные военные учения и в Нахчыване — с участием нескольких соединений и частей, включая спецназ. Достаточно одного взгляда на карту, чтобы распознать классический военный прием — «клещи». С учетом географии выкладки военных экспертов, что Азербайджан может «достать» имеющимися на вооружении огневыми средствами поражения практически любую цель не только на собственных оккупированных землях, но и на территории нынешней Армении, вдруг получили совсем другое «прочтение».

И вот эти военные новости из Баку вызвали в Армении нешуточный перепуг. Еще до того, как было объявлено об учениях и в Нахчыване, Минобороны Армении выступило со специальным заявлением. Военное ведомство Армении заверещало, что «учения носят исключительно наступательный характер, в ходе учений будут разыграны массовые удары ракетно-артиллерийских, авиационных, сверхточных вооружений по оперативной глубине противника», а затем в лучших, вернее, худших традициях «дипломатии доносов» принялось призывать ОБСЕ, сопредседателей МГ ОБСЕ, личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и международное сообщество «обратить внимание», что предстоящие в Азербайджане широкомасштабные военные учения проходят без уведомления, после чего начали призывать уже Азербайджан отменить учения, внять призыву генсека ООН Гутерриша к мировому перемирию на время пандемии и вообще «проявить сдержанность». И во всяком случае не проводить учений у линии фронта.

В ответ в Минобороны Азербайджана напомнили: «Мы еще раз заявляем о том, что Азербайджан имеет право проводить учения в пределах своих границ с привлечением любого количества живой силы и различной боевой техники. Мы напоминаем армянской стороне, ссылающейся на призыв генерального секретаря ООН соблюдать общемировое прекращение огня, что официальный Ереван в первую очередь, должен выполнить требования четырех резолюций Совета безопасности ООН о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана». Предупредили, что в случае провокаций азербайджанская армия ответит. И самое примечательное, отметили, что предстоящие учения, вне всякого сомнения, напугали военно-политическое руководство Армении.

Можно, конечно, поинтересоваться степенью и завышенности самооценки, и «отрыва от реальности» армянских «инханур арммамбов», то бишь генералов, если они и впрямь рассчитывали, что после крикливой истерики Иревана в Баку возьмут и отменят учения. Но куда важнее другое. Конечно, на учения азербайджанской армии, в особенности с использованием «серьезного» оружия, в Иреване весьма нервно реагировали и прежде. Но тогда, как правило, дело ограничивалось статьями экспертов и политологов и в самом «пиковом» случае — ответами пресс-секретарей соответствующих ведомств на вопросы журналистов. Но чтобы по поводу азербайджанских учений появилось специальное заявление минобороны Армении — вот это уже примечательно. Особенно если из-под пера «пиарщиков в погонах» вышел такой, подберем самый мягкий эпитет, эмоциональный документ. Судя по многим признакам, перепугались в Иреване всерьез.

И вот для такого перепуга есть все основания — и «в общем плане», и «в деталях». Близкие к Пашиняну СМИ устами своих экспертов уже проводят параллели с апрелем 2016 года. И хотя об этом в Иреване по понятным причинам не говорят вслух, «подспудно», а тем более на уровне докладных записок «для служебного пользования», отдают себе отчет: расклад сил уже ничем не напоминает ранние девяностые, и случись что в регионе— Армении придется ой как несладко. Существуют, конечно, надежды, что за свой «форпост» в случае чего вступится Россия. Но и здесь, во-первых, апрель 2016 года дает ой какую невеселую пищу для размышлений. Во-вторых, у Никола Пашиняна отношения с Кремлем натянулись донельзя. А появление в СМИ данных, что его дед служил в «Армянском легионе» вермахта, причем со ссылкой на российские архивы, многие эксперты расценили как «предупреждение» со стороны Кремля.

Но самое главное, в те же часы, когда в Армении внимательно изучали «военные новости» из Азербайджана, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с его российским коллегой Сергеем Лавровым. По понятным причинам, подробности остались «за кадром», но слишком многое указывает на то, что в Иреване загодя начали подготовку к выпрашиванию у России «силовых гарантий». И даже начали накалять ситуацию на Газахском участке государственной границы Азербайджана и Армении.

И вот тут, судя по тому, что просочилось и чего не просочилось в прессу, у иреванских стратегов случился, пардон, «облом». Никаких гарантий Иревану получить не удалось. В ответ на «инциденты» на границе нет заявления ОДКБ, чего в Армении, без сомнения, ждали и на что рассчитывали, не последовало. Более того, генсек ОДКБ Станислав Зась дал РИА «Новости» пространное интервью, где коснулся перспектив расширения блока, статуса стран-наблюдателей, поговорил о прошедших и планируемых учениях, об эпидемии коронавируса, «переписывании» истории второй мировой войны, но о Карабахе не обмолвился даже полунамеком, что в Армении тоже вызвало понятное, скажем так, разочарование. Более того, по следам телефонного разговора Зограба Мнацаканяна с Лавровым в СМИ не появилось никаких «карабахских» подробностей, что тоже говорит о многом: по всей видимости, в этой беседе не прозвучало ничего такого, что в Армении предпочли бы опубликовать. Россия явно не спешит «вписываться» за свой форпост в тех масштабах, как того бы хотели в Иреване. Более того, Кремль предпринимает показательные маневры по крайней мере в информационной сфере: интервью президента Ильхама Алиева ТАСС и телекомпании «Мир», фильм «Энергия Победы» с подробным рассказом о бакинской нефти в эфире телеканала «Звезда», где еще недавно кромсали документальную ленту Романа Кармена «Неизвестная война» и вымарывали из нее упоминания о бакинской нефти и знаменитые кадры, где Гитлеру подают торт с надписью «Баку»…Россия явно реагирует на «сигналы» с Запада, где Азербайджан добился важных для себя нюансов в заявлении Совета ЕС по «Восточному партнерству», а президент США Дональд Трамп уже поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем Республики и выразил поддержку независимости и суверенитету нашей страны. Что явно заставляет Россию «учитывать реальность» и искать способы перехватить инициативу и не отдавать поле Западу. Все это тоже «информация к размышлению» для Иревана: Армения все еще форпост или ею уже пожертвовали ради Азербайджана?

И на этом фоне, когда география учений азербайджанской армии складывается в классические «клещи», неудивительно, что в Иреване случился «перепуг». Да такой, что местные эксперты уже обсуждают перспективы, что уже завтра Армения, вполне возможно, окажется в составе Азербайджана на правах автономии, и самое страшное, многие граждане Армении такой вариант будут готовы поддержать. Проще говоря, первая же попытка ереванского «болтающего класса» предпринять что-то похожее на трезвый анализ привела к масштабной политической панике, и ее точно не назвать безосновательной.

И да, это только начало военно-политической «перезагрузки» Южного Кавказа.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az