Из-за пандемии коронавириса Соединенный Штаты намерены вернуть из-за рубежа производственные мощности по изготовлению лекарств и медтехники.

Как сообщает телеканал CNBC, уже в пятницу Белый дом опубликует указ, подписанный президентом Дональдом Трампом.

Речь идет о стимулирующих мерах в области фармацевтики, которые упростят регистрацию отечественных лекарств и будут поощрять госструктуры к закупкам медицинской продукции, произведенной в США.

Прежде всего, на территорию страны вернут производство препаратов первой необходимости, в том числе для борьбы с коронавирусом и его осложнениями.

На данный момент за рубежом сосредоточены около 72% всех производств, поставляющих лекарственные ингредиенты в США. При этом 13% из них находятся в Китае.

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