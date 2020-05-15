За последние сутки коронавирус в США подтвердили еще у 27 367 человек, сообщил 15 мая телеканал CNN со ссылкой на анализ американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Общее число инфицированных в стране превысило 1,41 млн.

Накануне в США было зарегистрировано 21 030 новых случаев, сообщил CNN. И хотя суточный прирост увеличивается, в стране, по данным телеканала, наблюдается тенденция к снижению темпов распространения инфекции. В 24 штатах число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, уменьшается, в 17 штатах остается стабильным, в девяти продолжает расти.

От коронавируса в США скончалось 85 898 человек (+1779 за сутки), более 246 тыс. уже вылечились.

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