«Вопрос превращения героизации фашизма в государственную политику в Армении неоднократно поднимался Азербайджаном на самом высоком уровне».

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

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«Этот вопрос был поднят главой нашего государства на саммите стран СНГ. Было раскрыто истинное лицо руководства Армении, воздвигнувшего памятник и героизирующего служившего у немецких фашистов Гарегина Нжде.

Документ, обнаруженный в архивах Конгресса США в результате расследования консульства нашей страны в Лос-Анджелесе и раскрывающий фашистскую сущность армянских дашнаков, на самом деле не должен вызывать удивление. К сожалению нам хорошо известна террористическая сущность армян. Азербайджан пережил горечь армянского террора, причем с начала 20-го века.

Многочисленные террористические акты, совершенные в Азербайджане в конце 1980-х годов, зверское убийство 613 гражданских лиц за ночь в Ходжалы в 1992 году, продолжающиеся по сей день попытки вражеских вооруженных сил напасть на азербайджанских гражданских лиц — все это является совершенными армянами кровавыми террористическими актами.

В основе оккупационной политики Армении лежит терроризм. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что конец всего этого не что иное, как самоуничтожение», — сказала Лейла Абдуллаева.

Minval.az