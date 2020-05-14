В результате расследования, проведенного Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, в архивах Конгресса США был обнаружен исторический документ, свидетельствующий о том, что армянские дашнаки одобряли политику Гитлера и Холокост.

Согласно сообщению, 4 мая 1945 года член Палаты представителей США от штата Мичиган, конгрессмен Франк Хук представил на пленарном заседании Конгресса статью о том, как армянские дашнаки поддерживают Гитлера и одобряют Холокост, расизм, а также теракты, осуществленные ими на территории США.

Данная статья была включена в регистрационную книгу Конгресса США и опубликована правительством страны. В статье описывается история создания дашнакского движения, отмечается, что их главным политическим инструментом является терроризм.

В статье говорится о том, что дашнаки симпатизируют нацизму, дается ссылка на номер издававшейся ими в Бостоне (США) газеты «Hairenik» от 17 сентября 1936 года, в которой пишется, что дашнаки считают гитлеризм и фашизм «даром для человечества» и «успешными системами, которые дают Германии и Италии новую жизнь».

В статье подчеркивается, что дашнаки являются ярыми антисемитами, отмечается, что они опубликовали много статей на эту тему и что в августовском номере газеты «Hairenik» 1936 года подчеркивается, что дашнаки поддерживают Холокост: «Иногда бывает трудно искоренить эти ядовитые элементы, когда они уже пустили глубокие корни, как хроническая болезнь. Попытки уничтожения этих элементов считаются революционным достижением».

В указанном документе также дается информация о служившем нацистам армянине Гарегине Нжде, который заложил основу идеологии Цехакронизма, пропагандирующей армянский расизм, и распространил эту идею в основном среди армянской молодежи. Также подчеркивается, что он придерживался расистских идей Гитлера и взял эти идеи за основу.

Кроме того, отмечается, что основная армянская лоббистская организация, коварно действующая против Азербайджана в США, — Армянский Национальный Комитет Америки – это дашнакская организация.

Документ можно скачать по ссылке: drive.google.com/file/d/15pLVHUHWplhgitOCu9l7p0lkMDL56epx/view

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