Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом. По словам главы государства, министр уже приступает к работе.
Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом. По словам главы государства, министр уже приступает к работе.
Дата: 2020/05/14 16:16
Раздел: Новость
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