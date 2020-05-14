В министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана произошли кадровые изменения.
Согласно приказу министра Кямаледдина Гейдарова, на основании внутренней ротации начальник Бакинского регионального центра, полковник Хикмет Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Государственной службы пожарного надзора министерства.
Другим приказом министра начальник Государственной службы пожарного надзора, генерал-майор внутренней службы Исраил Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Бакинского регионального центра.