Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Аловсат Бахшиев освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий указ 14 мая подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Minval.az