Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Аловсат Бахшиев освобожден от занимаемой должности.
Соответствующий указ 14 мая подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Аловсат Бахшиев освобожден от занимаемой должности.
Соответствующий указ 14 мая подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
Дата: 2020/05/14 15:27
Раздел: Новость
Просмотров:
74
Правительство Армении продлило объявленный в связи с пандемией коронавируса режим ЧП еще на 30 дней.
Когда Швеция решила преодолеть вызванный коронавирусом кризис особым путем, она обещала своим старикам: мы выстроим вокруг вас
Течение заболевания COVID-19 у детей проходит намного легче, чем у взрослых, из-за особенностей детского иммунитета.
Двое армянских военнослужащих задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маркарянам в оккупированном Карабахе, сообщает пресс-служба Следственного
Сюжет »Крестного отца» повторяется в Сирии: в эти дни в Дамаске разыгрывается семейная драма, напоминающая сагу о
Украинская общественная организация подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов, а также на государственный совет
Китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю. Об этом сообщает Xinhua.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен прогуливающимся по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне, его остановил прохожий, который был
Индия подняла несколько истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы: это расценили как потенциальную угрозу.