Когда Швеция решила преодолеть вызванный коронавирусом кризис особым путем, она обещала своим старикам: мы выстроим вокруг вас стену. Всем было ясно: в обществе, где при соблюдении социальной дистанции делают ставку на сознательность, а не на запреты, группы риска должны быть защищены особенно тщательно, пишет Süddeutsche Zeitung (перевод — inosmi.ru).

Защита стариков была объявлена стержнем шведского курса. Но самое позднее перед Пасхой стало ясно: эта часть стратегии «катастрофически провалилась», как написал таблоид Aftonbladet, который прежде горячо отстаивал шведскую линию.

По состоянию на понедельник в Швеции было зафиксирована 3256 смертей от коронавируса, то есть в три раза больше, чем в соседних странах вместе взятых — Дании (529), Финляндии (271) и Норвегии (219). Статистика министерства здравоохранения и социальных дел свидетельствует, что более половины смертельных исходов зарегистрированы в домах престарелых, больницах для хроников и среди людей, находящихся дома под опекой социальных служб. Цифры и здесь значительно выше, чем в соседних странах.

«Швеция пожертвовала своими стариками» — так озаглавила одно сообщений на своем сайте государственная финская телерадиокомпания Yle.

Шведские чиновники, ведущие себя в иных ситуациях весьма самоуверенно, признают теперь, что в этом пункте они недоглядели. Однако при этом они не стесняются публично заявлять, что «крайне удивлены» такой ситуацией. Так, например, в прошедшие выходные министр здравоохранения Юхан Карлсон (Johan Carlson) на телепередаче сказал, что никто не знал, как плохо обстоят дела с домами престарелых в стране.

Никто — кроме людей, которые осведомлены о состоянии шведских домов престарелых. Каждый мог предвидеть, «что произойдет именно так», заявил Ингмар Скуг (Ingmar Skoog), профессор из Гетеборга и директор Центра по изучению здоровья и старения, информационному агентству ТТ в апреле. По его словам, коронавирус только обнажил недостатки, которые вот уже несколько лет имеют системный характер.

Экономия и приватизация в этом секторе привели к тому, что в домах престарелых отсутствует все. «Они там носили бумажные салфетки с резинками, прикрепленными степлером, это были их защитные маски», — рассказал один шведский врач газете «Зюддойче» о своих знакомых, работающих в доме престарелых.

«Мы оказались хуже всех в северных странах, когда речь зашла о том, чтобы спасти наших стариков», — пишет «Афтонбладет». По мнению газеты, в приватизации этого сектора Швеция далеко обогнала все соседние страны. «Жажда наживы и приватизация оказались смертельно опасными».

Правительство теперь анализирует, что пошло не так. Критики указывают на целый букет ошибок: например, высокая текучесть плохо оплачиваемых кадров в уходе за стариками. Эти работники получают почасовую оплату и не могут позволить себе остаться дома, когда першит в горле.

Вдобавок этот персонал никогда не тестировался на covid-19. А министерство здравоохранения никогда не принимало опасность бессимптомного заражения всерьез. «Самая большая ошибка заключалась в том, что они всего лишь говорили персоналу в домах престарелых: оставайтесь дома, если чувствуете себя плохо», — объясняет писатель и вирусолог Лена Айнхорн (Lena Einhorn) в интервью газете «Зюддойче».

Власти поняли, что необходимо cрочно исправить ситуацию в домах престарелых. «Сейчас от этого зависит все», — говорит главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль (Anders Tegnell). Иначе стране грозит опасность потерять из-за коронавируса от 8 до 20 тысяч граждан — так считает математик Том Бриттон (Tom Britton) из Стокгольмского университета.

Правительство уверяет, что уже приняло строгие меры. Количество инфицированных в домах престарелых вроде бы действительно снизилось, как впрочем и в целом по стране. А премьер-министр Стефан Левен (Stefan Löfven) пообещал «улучшить условия жизни в домах престарелых», не вдаваясь в детали.

Но, похоже, действительно ответственным за то, что вирус так свирепствовал среди стариков в интернатах, себя не чувствует никто. «Мы все как общество вместе возьмем ответственность на себя», — сказала министр социальных дел Лена Халленгрен (Lena Hallengren) на телеканале SVT. Но так просто критики от правительства не отстанут.

Журналист Бьерн Хюгстедт (Björn Hygstedt) на том же канале дал волю своему гневу. 92-летний отец Хюгстедта заразился коронавирусом в одном из домов престарелых и умер совсем один, без родных. Хюгстедт написал статью о смерти отца, вызвавшую большой отклик. Он уверен: это вина властей. «За их некомпетентность многие заплатили жизнями».

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