Между Азербайджаном и Ираном существуют добрые отношения дружбы и добрососедства. Эти отношения сохраняются и в период пандемии коронавируса,а в связи с закрытием границ и обеспечением перемещения граждан между странами достигнуто взаимопонимание.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что МИД Азербайджана и иранская сторона внесли ясность в вопрос строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худааферин» и «Гыз галасы» на реке Араз.

«В условиях взаимопонимания и диалога между нашими странами были проведены обсуждения в этом направлении», — передает слова Гаджиева Тренд.

Minval.az