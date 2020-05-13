Азербайджан оказывает помощь дружественным странам и странам-партнерам.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, гуманитарная дипломатия занимает важное место во внешней политике Азербайджана.

«Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения еще 5 млн. долларов. За прошедший период была оказана гуманитарная помощь Китаю, Ирану, Италии, Венгрии, Узбекистану, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Кыргызстану, Пакистану и Молдове. Азербайджан получил обращения от Сербии и Палестины. Будут перечислены средства Агентству ООН для помощи палестинским беженцам», – добавил Гаджиев (цитата по АПА).

Minval.az