Вооруженные силы Армении продолжают провокации на государственной границе Азербайджана с Арменией.

Так, с 12:00 13 мая село Аббасбейли Газахского района, наши пограничные боевые позиции вблизи этого села, а также военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении были подвергнуты интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок подразделениями Вооруженных сил Армении, дислоцированными вблизи села Беркабер Иджеванского района Армении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

«Вражеская провокация была пресечена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем», – заявили в ГПС.

Minval.az