Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил радикальную оппозицию в попытках дестабилизации в стране.

«Основной целью оппозиции было любой ценой придти к власти. Сегодня называющая себя оппозицией, а на самом деле маргинальная группировка, находящаяся в плачевном состоянии, во что бы то ни стало, хочет осложнить ситуацию в Азербайджане. Естественно у них для этого нет ни сил, ни ума», – заявил Алиев, принимая новоназначенного главу ИВ Кельбаджарского района Азера Годжаева, сообщает сайт главы государства.

«Их намерения: опорочить Азербайджан, нанести удар по имиджу страны, очернить успешную политику, проводимую в период пандемии, обеспечить интересы иностранных покровителей и выполнять приказы предательской прослойки и «пятой колонны», – передает слова президента «Интерфакс».

Minval.az