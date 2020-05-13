Служба государственной безопасности и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Государственной пограничной службе (ГПС).

«Благодаря совместным оперативно-следственным мероприятиям были пресечены противозаконные действия должностных лиц Береговой охраны ГПС Азербайджана», – говорится в сообщении на сайте СГБ.

В настоящее время расследование продолжается.

Общественность будет дополнительно проинформирована.

По данным сайта BakuPost, в ходе операции задержаны начальники Береговой охраны Лянкяранского, Нефтчалинского и Хачмазского районов.

В настоящее время допрашиваются сотрудники управления и лица, занимающиеся рыболовством.

Minval.az