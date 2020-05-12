В Азербайджане выявлено еще 104 случая заражения коронавирусом, 55 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Умер зараженный коронавирусом гражданин 1943 года рождения, который страдал артериальной гипертонией и сахарным диабетом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2693 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1735 человек вылечились, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 42 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 202 282 теста на коронавирус.

Minval.az